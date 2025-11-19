В Башкирии разрешат увольнять иностранцев при превышении региональных квот

22:05, 19 ноя 2025

С 1 марта 2026 года работодатели в Башкирии смогут законно увольнять иностранных сотрудников, если их число превысит региональную квоту. Федеральный закон с поправками в Трудовой кодекс приняли 17 ноября 2025 года. Об этом 19 ноября сообщила Гострудинспекция республики.

Сейчас Трудовой кодекс (ст. 327.6) разрешает увольнять иностранцев, чтобы соблюсти ограничения, введенные федеральными законами, президентом или правительством РФ. Новая редакция добавляет в этот список лимиты, которые устанавливают власти регионов.

Как пояснила замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, раньше закон не учитывал региональные ограничения. Поправки устраняют это противоречие. Теперь, если власти субъекта решат сократить число мигрантов в определенной сфере, работодатели получат законное основание расторгнуть договоры с лишними сотрудниками.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Девятиклассники без аттестата смогут получить профессию

Автор: Семен Подгорный