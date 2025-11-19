Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии разрешат увольнять иностранцев при превышении региональных квот

В Башкирии разрешат увольнять иностранцев при превышении региональных квот

22:05, 19 ноя 2025

С 1 марта 2026 года работодатели в Башкирии смогут законно увольнять иностранных сотрудников, если их число превысит региональную квоту. Федеральный закон с поправками в Трудовой кодекс приняли 17 ноября 2025 года. Об этом 19 ноября сообщила Гострудинспекция республики.

Сейчас Трудовой кодекс (ст. 327.6) разрешает увольнять иностранцев, чтобы соблюсти ограничения, введенные федеральными законами, президентом или правительством РФ. Новая редакция добавляет в этот список лимиты, которые устанавливают власти регионов.

Как пояснила замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, раньше закон не учитывал региональные ограничения. Поправки устраняют это противоречие. Теперь, если власти субъекта решат сократить число мигрантов в определенной сфере, работодатели получат законное основание расторгнуть договоры с лишними сотрудниками.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Девятиклассники без аттестата смогут получить профессию

Читайте также:

Девятиклассники без аттестата смогут получить профессию
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Девятиклассники без аттестата смогут получить профессию
Россия/мир
Девятиклассники без аттестата смогут получить профессию
В Башкирии введут штрафы за неоплаченную парковку
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии введут штрафы за неоплаченную парковку
Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон
Общество в Башкирии
Родным участников СВО предоставят дополнительный отпуск — Госдума приняла закон
Путин запретил увольнять с работы вдов участников СВО
Политика в Башкирии
Путин запретил увольнять с работы вдов участников СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен