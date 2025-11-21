Все новости Уфы и Башкортостана
Московский бизнесмен получил 9 лет колонии за незаконную золотодобычу в Башкирии

21:55, 21 ноя 2025

Учредитель компании «Графское» получил девять лет колонии строгого режима за то, что без разрешения добывал золото в Баймакском районе Башкирии. Также его оштрафовали на два миллиона рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ.

С июля 2019-го по октябрь 2020 года компания московского предпринимателя добывала золото на землях сельскохозяйственного назначения. У фирмы не было разрешительных документов. В результате работ пострадал плодородный слой почвы на площади 40 гектаров. Ущерб природе оценили в 67,5 миллиарда рублей.

Когда началось расследование, учредитель попытался откупиться. В мае 2023 года он предложил сотруднику ФСБ 200 тысяч рублей, чтобы тот помог закрыть уголовное дело. Оперативники зафиксировали передачу денег.

Вместе с учредителем осудили трех бывших директоров ООО «Графское». Им назначили принудительные работы на срок от 10 месяцев до двух лет. В это время они будут перечислять государству 10% от зарплаты.

Суд также запретил всем фигурантам работать в сфере добычи полезных ископаемых на срок от года до двух лет. Приговор пока не вступил в силу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба / УФСБ РБ
