Жительницу Стерлитамака задержали с наркотиками

21:54, 22 ноя 2025

В Стерлитамаке полиция арестовала 39-летнюю женщину. Во время досмотра у нее нашли пакет с наркотическим веществом весом более одного грамма.

Задержание провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков во время рейда «Чистое поколение». Женщина призналась, что купила вещества через мессенджер для себя.

Следствие возбудило уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Сейчас подозреваемая находится под стражей, идет расследование.

Полиция напоминает: операция «Чистое поколение» продолжается, рейды в городе проходят по плану.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ / телеграм