Жительница Башкирии получила 9 лет колонии за убийство сожителя

21:41, 24 ноя 2025

Кумертауский межрайонный суд приговорил 53-летнюю женщину к девяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в умышленном убийстве гражданского мужа. Осужденная пыталась обжаловать решение, но Верховный суд республики оставил приговор в силе.

В феврале 2025 года пара выпивала дома. Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого женщина несколько раз ударила мужчину ножом в грудь. От полученных ранений он скончался на месте.

Обвиняемая не признала вину в умышленном убийстве. Она утверждала, что оборонялась: якобы сожитель начал первым, бил ее и бросал в нее вещами.

Суд изучил показания свидетелей и результаты экспертизы. Версия о самообороне не подтвердилась. Судья посчитал доказанным, что женщина действовала умышленно, а состояние алкогольного опьянения стало отягчающим обстоятельством.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный