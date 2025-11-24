Все новости Уфы и Башкортостана
Директор уфимской стройфирмы получил 10 лет колонии за попытку подкупа суда

21:48, 24 ноя 2025

Уфимский районный суд приговорил руководителя строительной компании ООО «Стандарт плюс» к 10 годам колонии строгого режима. Причина — попытка дать взятку в 10 млн рублей, чтобы выиграть арбитражный спор с мэрией.

Компания занималась развитием территории в Советском районе Уфы: в границах улиц Карла Маркса, бульвара Ибрагимова и Западного шоссе. В 2019 году городская администрация отказалась продлевать договор аренды этого участка, так как у застройщика накопились долги.

Руководство фирмы посчитало отказ незаконным и подало иск в Арбитражный суд. Разбирательство затянулось на пять лет.

Опасаясь проиграть дело, директор решил купить положительное решение суда. Он попросил знакомых бизнесменов передать судьям 10 млн рублей, чтобы те вынесли вердикт в пользу компании без детального изучения материалов.

Посредники не стали участвовать в коррупционной схеме и сообщили о предложении в региональное управление ФСБ. Сотрудники спецслужбы организовали контролируемую передачу денег и задержали директора с поличным.

Суд приговорил бизнесмена к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо реального срока, ему назначили штраф в размере 100 миллионов рублей — это десятикратная сумма предполагаемой взятки. На три года осужденному запретили заниматься деятельностью, связанной с арендой земли и строительством на ней недвижимости. Также конфискована сумма взятки.

Чтобы обеспечить выплату штрафа, на имущество бизнесмена наложили арест. Под него попали активы на 35 млн рублей: шесть помещений, три земельных участка, два автомобиля бизнес-класса и банковские счета.

Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ / телеграм
Теги: Уфа взятка суд
