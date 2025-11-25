Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Башкирии получил 7 лет строгого режима за убийство в драке

21:40, 25 ноя 2025

Суд в Башкирии вынес приговор 23-летнему жителю Кугарчинского района. Молодого человека признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, из-за которого погиб человек.

Конфликт случился 6 апреля 2025 года в селе Юмагузино. Двое мужчин поссорились по телефону и договорились встретиться в местном парке для выяснения отношений. Во время разговора осужденный ударил оппонента кулаком в лицо. Мужчина упал на асфальт и получил черепно-мозговую травму.

Врачи боролись за жизнь пострадавшего десять дней, но травма оказалась слишком серьезной. 16 апреля он скончался в больнице.

Суд назначил виновному семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить родственнику погибшего 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Расследованием занимался Зианчуринский межрайонный следственный отдел. Доказательства вины собраны, приговор вынесен по части 4 статьи 111 УК РФ.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Кугарчинский район происшествия в кугарчинском районе убийство суд
