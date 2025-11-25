В Уфе водитель лишился BMW за езду в нетрезвом виде

22:19, 25 ноя 2025

Советский районный суд Уфы изъял у местного жителя автомобиль BMW в пользу государства. Решение принято в рамках дела о вождении в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Башкортостана.

Инцидент произошел в июне текущего года. Водитель управлял иномаркой, когда его остановили инспекторы ГИБДД. У мужчины обнаружили признаки опьянения, которые подтвердило медицинское освидетельствование.

Нарушитель полностью признал свою вину в содеянном. Суд приговорил его к двухстам часам обязательных работ и запретил управлять любыми транспортными средствами на два года. Кроме того, BMW конфисковали в доход государства.

Автор: Семен Подгорный