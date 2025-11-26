Все новости Уфы и Башкортостана
Уфимец ранил сына ножом во время застолья: суд вынес приговор

21:07, 26 ноя 2025

Суд в Уфе приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за нападение на собственного сына. Дополнительно ему назначен испытательный срок на два года.

Инцидент произошел во время домашнего застолья. Отец и сын выпивали, поссорились, и мужчина ударил сына ножом. Врачи квалифицировали ранение как тяжкий вред здоровью, но спасли пострадавшего.

Суд не стал отправлять мужчину в колонию из-за смягчающих обстоятельств. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Соседи дали ему положительную характеристику, а сам пострадавший не выдвигал претензий к отцу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
