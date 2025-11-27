Следственный комитет проверяет интернат в Уфе из-за драки школьниц
21:51, 27 ноя 2025
В уфимском интернате подрались две восьмиклассницы. В результате конфликта 15-летняя ученица получила травмы. Ее мать подала жалобу в правоохранительные органы, сообщили в региональном следкоме.
В ведомстве начали проверку. Следователи выясняют обстоятельства драки и оценивают действия сотрудников интерната. Главный вопрос к администрации — почему допустили конфликт и обеспечили ли безопасность детей в учебное время. Если найдут нарушения в работе руководства, возбудят уголовное дело.
Автор: Семен Подгорный
