Следственный комитет проверяет интернат в Уфе из-за драки школьниц

21:51, 27 ноя 2025

В уфимском интернате подрались две восьмиклассницы. В результате конфликта 15-летняя ученица получила травмы. Ее мать подала жалобу в правоохранительные органы, сообщили в региональном следкоме.

В ведомстве начали проверку. Следователи выясняют обстоятельства драки и оценивают действия сотрудников интерната. Главный вопрос к администрации — почему допустили конфликт и обеспечили ли безопасность детей в учебное время. Если найдут нарушения в работе руководства, возбудят уголовное дело.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный