В Башкирии полицейский получил 2 года колонии за обман лесоруба

21:51, 28 ноя 2025

Баймакский районный суд признал бывшего оперуполномоченного группы экономической безопасности виновным в покушении на мошенничество. Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

Летом этого года полицейский предложил помощь мужчине, которого подозревали в незаконной рубке леса. Ущерб по делу составлял 1,3 млн рублей. Оперативник пообещал снизить эту сумму до 400 тысяч, спасти имущество от ареста и обеспечить мягкий приговор. За свои услуги он попросил 65 тысяч рублей.

Полицейский ввел подозреваемого в заблуждение: он не мог влиять на ход следствия или менять сумму ущерба, так как это не входило в его полномочия.

При передаче денег сотрудника задержали сотрудники собственной безопасности МВД республики. Суд назначил ему реальный срок и запретил работать в правоохранительных органах в течение двух лет после освобождения. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенничество коррупция Баймакский район происшествия в Баймакском районе
