В Уфе воспитательница детсада на коленях попросила прощения у родителей в суде

21:54, 01 дек 2025

В Орджоникидзевском районе Уфы судят воспитательницу частного детского сада. Ее обвиняют в жестоком обращении с детьми. Инцидент произошел в декабре 2024 года.

Прокуратура запрашивает наказание в виде 400 часов обязательных работ и запрета на педагогическую деятельность в течение двух лет.

Родители пострадавших детей не согласны с требованием обвинения. Они считают такую меру слишком мягкой и настаивают на реальном лишении свободы.

На заседании обвиняемая признала вину и заявила, что раскаивается. Она встала на колени перед родителями и попросила прощения.

Суд пока не вынес окончательное решение, разбирательство продолжается.

Автор: Семен Подгорный