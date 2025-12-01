Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Жителя Башкирии осудили за клевету на бывшую сожительницу

Жителя Башкирии осудили за клевету на бывшую сожительницу

22:00, 01 дек 2025

Суд в Татышлинском районе вынес приговор 41-летнему мужчине, который распространял ложную информацию о бывшей подруге. Ему назначили 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

В июле, после расставания с женщиной, мужчина из ревности опубликовал посты в мессенджере. В них он солгал, что у нее есть заболевание и она связана с незаконной деятельностью. Эта информация не подтвердилась.

Подсудимый полностью признал вину.

В интернете часто кажется, что слова ничего не стоят, но за клевету в мессенджерах и соцсетях предусмотрена реальная уголовная ответственность. Распространение ложных порочащих сведений — это преступление, которое оставляет след в биографии в виде судимости.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе воспитательница детсада на коленях попросила прощения у родителей в суде

Читайте также:

В Уфе воспитательница детсада на коленях попросила прощения у родителей в суде
Автор: Семен Подгорный
Теги: Татышлинский район суд
Читайте также

В Башкирии дачник из ревности зарезал сожительницу и её знакомого
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии дачник из ревности зарезал сожительницу и её знакомого
Бывший инспектор колонии в Башкирии получил условный срок за избиение заключенного
Человек и закон в Башкирии
Бывший инспектор колонии в Башкирии получил условный срок за избиение заключенного
Уфимец ранил сына ножом во время застолья: суд вынес приговор
Человек и закон в Башкирии
Уфимец ранил сына ножом во время застолья: суд вынес приговор
В Уфе мужчина, ослепивший человека в драке, получил четыре года условно
Человек и закон в Башкирии
В Уфе мужчина, ослепивший человека в драке, получил четыре года условно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен