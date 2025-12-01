Жителя Башкирии осудили за клевету на бывшую сожительницу

22:00, 01 дек 2025

Суд в Татышлинском районе вынес приговор 41-летнему мужчине, который распространял ложную информацию о бывшей подруге. Ему назначили 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

В июле, после расставания с женщиной, мужчина из ревности опубликовал посты в мессенджере. В них он солгал, что у нее есть заболевание и она связана с незаконной деятельностью. Эта информация не подтвердилась.

Подсудимый полностью признал вину.

В интернете часто кажется, что слова ничего не стоят, но за клевету в мессенджерах и соцсетях предусмотрена реальная уголовная ответственность. Распространение ложных порочащих сведений — это преступление, которое оставляет след в биографии в виде судимости.

