В Башкирии внук украл у бабушки 1,8 млн рублей компенсации за гибель сына на СВО

В Башкирии будут судить 24-летнего жителя Стерлитамака, который украл у своей 67-летней бабушки более 1,8 млн рублей. Эти деньги женщина получила от государства как компенсацию за сына, погибшего в зоне специальной военной операции.

По данным следствия, в марте 2025 года внук узнал о поступлении денег на счёт бабушки. В течение трёх месяцев он тайно заходил в банковское приложение на её телефоне и переводил средства себе. Все украденные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Когда пропажа обнаружилась, внук признал вину. Чтобы возместить ущерб, суд арестовал его земельный участок и банковские счета. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для вынесения приговора.

