Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии внук украл у бабушки 1,8 млн рублей компенсации за гибель сына на СВО

В Башкирии внук украл у бабушки 1,8 млн рублей компенсации за гибель сына на СВО

22:38, 01 дек 2025

В Башкирии будут судить 24-летнего жителя Стерлитамака, который украл у своей 67-летней бабушки более 1,8 млн рублей. Эти деньги женщина получила от государства как компенсацию за сына, погибшего в зоне специальной военной операции.

По данным следствия, в марте 2025 года внук узнал о поступлении денег на счёт бабушки. В течение трёх месяцев он тайно заходил в банковское приложение на её телефоне и переводил средства себе. Все украденные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

Когда пропажа обнаружилась, внук признал вину. Чтобы возместить ущерб, суд арестовал его земельный участок и банковские счета. Уголовное дело направлено в Гафурийский межрайонный суд для вынесения приговора.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Беспилотник помог поймать похитителей солярки с тепловоза в Башкирии

Читайте также:

Беспилотник помог поймать похитителей солярки с тепловоза в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Теги: кража
Читайте также

В Башкирии будут судить экс-чиновника за хищение 300 тысяч рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии будут судить экс-чиновника за хищение 300 тысяч рублей
В Башкирии главбуха отдела МВД будут судить за кражу 22,7 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии главбуха отдела МВД будут судить за кражу 22,7 млн рублей
В Башкирии внук-убийца спрятал тело бабушки в морозилке
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии внук-убийца спрятал тело бабушки в морозилке
В Башкирии внук-убийца засунул бабушку в морозилку
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии внук-убийца засунул бабушку в морозилку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен