Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии заведующая детсадом присвоила 3 млн рублей из премий сотрудников

В Башкирии заведующая детсадом присвоила 3 млн рублей из премий сотрудников

21:06, 02 дек 2025

Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело против руководительницы детского сада в Белокатайском районе. Её обвиняют в превышении полномочий и получении взяток.

Заведующая выписывала премии 14 сотрудникам учреждения. После получения денег она требовала от подчиненных вернуть часть суммы обратно. Это продолжалось длительное время.

Всего таким способом руководительница присвоила около 3 миллионов рублей.

Чтобы компенсировать ущерб, на имущество обвиняемой наложили арест. Дело уже передано в Белокатайский межрайонный суд.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии задержали группу, которая вымогала деньги у подростков

Читайте также:

В Башкирии задержали группу, которая вымогала деньги у подростков
Автор: Семен Подгорный
Теги: Белокатайский район происшествия в белокатайском районе взяточничество вымогательство
Читайте также

Заведующая детсадом в Башкирии требовала взятки за покровительство сотрудников
Человек и закон в Башкирии
Заведующая детсадом в Башкирии требовала взятки за покровительство сотрудников
Заведующая детсадом в Белокатайском районе Башкирии шесть лет вымогала деньги у своих сотрудников
Человек и закон в Башкирии
Заведующая детсадом в Белокатайском районе Башкирии шесть лет вымогала деньги у своих сотрудников
В Башкирии экс-заведующую детсадом осудят за крупное мошенничество
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии экс-заведующую детсадом осудят за крупное мошенничество
Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
Бывшего директора колледжа в Башкирии будут судить за взятки на 4 млн рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен