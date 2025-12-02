В Башкирии заведующая детсадом присвоила 3 млн рублей из премий сотрудников
21:06, 02 дек 2025
Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело против руководительницы детского сада в Белокатайском районе. Её обвиняют в превышении полномочий и получении взяток.
Заведующая выписывала премии 14 сотрудникам учреждения. После получения денег она требовала от подчиненных вернуть часть суммы обратно. Это продолжалось длительное время.
Всего таким способом руководительница присвоила около 3 миллионов рублей.
Чтобы компенсировать ущерб, на имущество обвиняемой наложили арест. Дело уже передано в Белокатайский межрайонный суд.
Автор: Семен Подгорный
