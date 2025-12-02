Суд в Башкирии отправил водителя, виновного в смерти ребёнка, в исправительный центр

21:11, 02 дек 2025

В Башкирии водитель Kia Spectra сбил насмерть ребёнка на велосипеде — суд назначил два года принудительных работ и лишил прав на два года. Семья погибшего считает приговор слишком мягким.

В мае 2025 года в деревне Шамонино Уфимского района водитель на скорости 85,5 км/ч сбил мальчика-велосипедиста. Ребёнок приехал в гости к родственникам из Баймакского района. После удара машина улетела в кювет, мальчика отбросило на несколько метров — он погиб на месте.

Водитель утверждал: ребёнок ехал в попутном направлении, резко повернул налево и оказался перед машиной. Экспертиза показала — дорога была сухой и ровной, видимость хорошей, машина исправна. Но водитель превысил скорость и не заметил велосипедиста вовремя.

В октябре Уфимский районный суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть по неосторожности. Сначала назначили два года тюрьмы, потом заменили на принудительные работы: два года в исправительном центре, 10% зарплаты — государству, два года запрета на вождение.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: водитель признал вину, раскаялся, извинился перед семьёй, выплатил компенсацию, на иждивении у него несовершеннолетний ребёнок, сам болен. Ещё один факт: погибший мальчик нарушил пункт 24 ПДД (правила для велосипедистов).

Законный представитель погибшего оспорил приговор, но Верховный суд Башкирии оставил его без изменений.

Родственники мальчика называют наказание несправедливым. Больше полугода они живут без сына, который мечтал о будущем. Семья планирует подать апелляцию в Верховный суд России.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ РБ, личный архив родственников / соцсети