В Стерлитамаке машинист получил условный срок за гибель напарника
21:33, 02 дек 2025
Суд вынес приговор 51-летнему машинисту буровой установки из Тольятти. Из-за нарушения техники безопасности на производстве погиб его помощник.
Инцидент произошел 17 февраля во время инженерно-геологических работ компании «Геопроект». Машинист нарушил технологию бурения. В результате штанга установки начала вращаться в горизонтальной плоскости и ударила напарника. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека. Машинист полностью признал вину и выплатил семье погибшего компенсацию за моральный ущерб.
Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно. Также ему запрещено заниматься буровыми работами в ближайшие два года.
