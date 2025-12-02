Все новости Уфы и Башкортостана
В Стерлитамаке машинист получил условный срок за гибель напарника

В Стерлитамаке машинист получил условный срок за гибель напарника

21:33, 02 дек 2025

Суд вынес приговор 51-летнему машинисту буровой установки из Тольятти. Из-за нарушения техники безопасности на производстве погиб его помощник.

Инцидент произошел 17 февраля во время инженерно-геологических работ компании «Геопроект». Машинист нарушил технологию бурения. В результате штанга установки начала вращаться в горизонтальной плоскости и ударила напарника. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека. Машинист полностью признал вину и выплатил семье погибшего компенсацию за моральный ущерб.

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно. Также ему запрещено заниматься буровыми работами в ближайшие два года.

