Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии пьяный водитель без прав получил 10 суток ареста

В Башкирии пьяный водитель без прав получил 10 суток ареста

21:37, 02 дек 2025

В Кушнаренковском районе суд арестовал на 10 суток 20-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

Сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2107 для проверки. Во время разговора инспекторы заметили у водителя признаки опьянения. Алкотестер подтвердил их догадку: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышало норму более чем в пять раз. При дальнейшей проверке выяснилось, что у молодого человека не было прав.

Нарушителя отстранили от управления, а его машину эвакуировали на штрафстоянку. Об этом сообщил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии пьяный водитель без прав вез детей без автокресел

Читайте также:

В Башкирии пьяный водитель без прав вез детей без автокресел
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия в кушнаренковском районе суд
Читайте также

В Башкирии поймали пьяного подростка за рулем
Происшествия в Башкирии
В Башкирии поймали пьяного подростка за рулем
В Башкирии пьяный водитель без прав вез детей без автокресел
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель без прав вез детей без автокресел
В Мишкинском районе Башкирии пьяный водитель без прав катал ребенка на мопеде
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии пьяный водитель без прав катал ребенка на мопеде
Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе
Происшествия в Башкирии
Школьник без прав управлял мотоциклом в Уфе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен