В Башкирии пьяный водитель без прав получил 10 суток ареста

В Кушнаренковском районе суд арестовал на 10 суток 20-летнего водителя, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

Сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2107 для проверки. Во время разговора инспекторы заметили у водителя признаки опьянения. Алкотестер подтвердил их догадку: содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превышало норму более чем в пять раз. При дальнейшей проверке выяснилось, что у молодого человека не было прав.

Нарушителя отстранили от управления, а его машину эвакуировали на штрафстоянку. Об этом сообщил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

