Под Уфой водитель сбил 11-летнего мальчика на скорости 85 км/ч и избежал реального срока

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор виновнику аварии, в которой погиб ребёнок. 56-летний водитель получил 2 года исправительных работ. Семья погибшего мальчика намерена обжаловать решение в Верховном суде России.

ДТП произошло в конце мая 2025 года в селе Шамонино под Уфой. 11-летний Данис приехал из Баймакского района погостить к родственникам на летние каникулы — мальчик только что окончил пятый класс. В тот день он вместе с двоюродным братом катался на велосипеде по деревенским улицам.

На одной из дорог детей сбил автомобиль «КИА Спектра» под управлением местного жителя Николая С. Судебно-медицинская экспертиза установила, что в момент столкновения машина двигалась со скоростью около 85 километров в час. Водитель был трезв и видел едущих впереди детей — дело происходило днём при хорошей видимости. Однако мужчина не сбросил скорость. В салоне автомобиля вместе с ним находились две женщины и ребёнок.

Спасти не удалось

После столкновения брат Даниса побежал домой за взрослыми. Первым на помощь пострадавшему бросился дядя Мунир, у которого гостил мальчик, — опытный врач. Однако все попытки оказались тщетными. По словам родственников, после удара такой силы у ребёнка не осталось ни одного целого органа. К моменту приезда скорой помощи Данис уже не дышал. До своего двенадцатилетия он не дожил меньше месяца.

Тётя мальчика Фания Исламова работает в медицине. Узнав о случившемся, она немедленно выехала к родственникам и по дороге обзванивала всех знакомых врачей. Женщина связывалась с больницей, чтобы подготовили реанимацию, даже думала вызывать санитарную авиацию. Но помочь Данису было уже невозможно.

История семьи

Данис родился и вырос в Баймакском районе, был младшим из троих детей. Мать ушла из семьи, когда мальчику исполнилось всего два года. Отец воспитывал детей один, но часто уезжал в командировки — работал на стройках. Поэтому заботу о внуках взяла на себя бабушка Рауза, которая оформила опекунство над Данисом.

Мальчик рос отзывчивым и послушным, хорошо учился в школе. Свою маму он практически не помнил, а бабушку с дедушкой очень любил. Как и многие в его семье, Данис мечтал стать врачом.

Реакция на приговор

Потеря младшего сына и брата стала тяжелейшим ударом для всей семьи. Особенно тяжело переживала трагедию бабушка Рауза. В первые дни после гибели внука у её дома практически постоянно дежурила бригада скорой помощи — у женщины начались серьёзные проблемы с сердцем.

Фания Исламова вспоминает, что никогда в жизни не слышала, чтобы её мать так кричала, как в момент, когда узнала о случившемся. На похоронах Рауза находилась в таком состоянии, что не узнавала даже родную дочь.

Спустя полгода семья до сих пор не оправилась от потери. Поэтому настоящим шоком для родственников стал приговор суда. Николаю С. назначили 2 года исправительных работ с удержанием 10 процентов заработка в доход государства. Реального лишения свободы мужчина избежал.

Извинения только в зале суда

По словам родственников погибшего, до судебных заседаний виновник аварии ни разу не попытался связаться с семьёй мальчика. Извинился перед близкими Даниса он только во время процесса. Также мужчина выплатил компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Фания Исламова рассказывает, что на суде водитель не смог сказать ничего внятного. Бабушка Даниса присутствовала на заседании, но потом говорила, что не может вспомнить момент извинений. Когда женщина увидела человека, сбившего её внука, ей снова стало плохо, и всё происходящее она воспринимала как в тумане.

Борьба за справедливость

Члены семьи посчитали назначенное наказание слишком мягким и подали апелляцию. Адвокаты родственников просили назначить виновнику 4 года реального лишения свободы. Позицию семьи поддержала республиканская прокуратура.

Однако 27 ноября 2025 года Верховный суд Башкирии оставил первоначальный приговор в силе. Это решение было вынесено почти через полгода после смертельной аварии.

Родственники Даниса не намерены останавливаться. Тётя мальчика сообщила, что семья планирует обжаловать решение в Верховном суде России. Кассационную жалобу они подадут сразу после получения на руки судебного решения о назначении исправительных работ.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети