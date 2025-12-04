Все новости Уфы и Башкортостана
Экс-адвокат в Уфе попался на обмане матери осуждённой — требовал полмиллиона за «решение вопроса»

21:29, 04 дек 2025

В Кировском районном суде Уфы завершились прения по делу бывшего адвоката, которого обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

История началась в июле 2025 года, когда к юристу пришла пожилая женщина. Её дочь ранее получила срок — 6 лет и 6 месяцев за незаконный оборот наркотиков. Однако приговор отсрочили из-за беременности осуждённой: по закону наказание можно отложить до достижения ребёнком 14 лет. Но беременность прервалась, и возникла угроза реального этапирования в колонию.

Адвокат увидел в этой ситуации возможность заработать. Он убедил мать осуждённой, что способен «решить вопрос» — якобы оставить её дочь отбывать срок в следственном изоляторе без отправки в исправительное учреждение. За эту «услугу» юрист запросил 500 тысяч рублей. Информация, которую он сообщил клиентке, была заведомо ложной.

Женщина заподозрила неладное и обратилась в правоохранительные органы. Адвоката задержали в момент получения денег.

Прокурор запросил для обвиняемого 4 года колонии общего режима, штраф 70 тысяч рублей и трёхлетний запрет на адвокатскую деятельность.

Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ / телеграм
