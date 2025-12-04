В Башкирии подростков-вымогателей приговорили к условным срокам

21:38, 04 дек 2025

В Баймакском районе Башкирии суд вынес приговор двум несовершеннолетним, которые на протяжении полугода вымогали деньги у подростка. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Республике Башкортостан.

Фигуранты дела в октябре 2024 года под выдуманным предлогом начали требовать у жертвы 20 тысяч рублей. Свои требования они подкрепляли угрозами физической расправы. Давление продолжалось несколько месяцев, однако денег вымогатели так и не получили.

В апреле 2025 года подростки перешли к активным действиям. Они выследили потерпевшего и снова потребовали деньги, угрожая насилием. Когда это не сработало, злоумышленники отобрали у жертвы мобильный телефон стоимостью свыше 17 000 рублей.

Родители пострадавшего подростка обратились в полицию. Вымогателей задержали. По итогам разбирательства суд назначил одному из обвиняемых 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком полтора года, второму — 2 года условно с испытательным сроком на 12 месяцев.

