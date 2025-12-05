Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе будут судить мужчину за покушение на убийство 2017 года

21:27, 05 дек 2025

Следователи Башкирии раскрыли преступление, о котором молчали восемь лет. Перед судом предстанет 47-летний житель Иглинского района: он едва не убил своего знакомого и годами запугивал его, чтобы избежать наказания.

История конфликта

В октябре 2017 года мужчины выпивали в квартире на улице Сельской. Во время застолья произошла ссора. Обвиняемый схватил нож и ударил 28-летнего собутыльника в живот. Довести умысел до конца нападавший не смог — его остановил третий участник встречи, ставший свидетелем.

Почему молчала жертва

Раненого спасли врачи, но следователям он сообщил ложную версию. Парень заявил, что на него напали неизвестные на остановке «Улица Гвардейская». Дело зашло в тупик.

В этом году следователи заново изучили материалы, нашли новых свидетелей и выяснили причину лжи. Оказалось, что нападавший сразу после инцидента пригрозил жертве расправой. Из страха перед знакомым мужчина скрывал обстоятельства преступления восемь лет.

Сейчас доказательства вины собраны, уголовное дело направлено в суд.

В Башкирии подростков-вымогателей приговорили к условным срокам

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе суд
