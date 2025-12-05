В Уфе студента с 43 неоплаченными штрафами остановили на дороге
22:09, 05 дек 2025
На улице Бакалинской инспекторы ДПС остановили «Ладу Гранта». За рулем был студент уфимского вуза.
При проверке документов выяснилось, что водитель систематически нарушает правила и не платит за это. За ним числится 43 неоплаченных постановления на общую сумму 42 тысячи рублей. Об этом сообщили в ГАИ города.
Чтобы взыскать долг, инспекторы вызвали на место судебных приставов. Теперь водителю предстоит общаться с ними, не отходя от машины.
Автор: Семен Подгорный
