Предпринимательницу из Уфы перевели под домашний арест по делу о растрате 33 миллионов
22:21, 05 дек 2025
Советский районный суд Уфы изменил меру пресечения предпринимательнице Гульнаре Юриной. Вместо содержания в СИЗО она будет находиться под домашним арестом до 6 марта 2026 года.
Почему изменили меру пресечения
Следствие завершило сбор и проверку доказательств, поэтому держать обвиняемую под стражей больше нет необходимости. Сама Юрина признала вину и попросила о досудебном соглашении. Следователь поддержал перевод под домашний арест, и суд согласился. Решение еще не вступило в законную силу.
В чем обвиняют
По версии следствия (СКР и ФСБ), в 2023 году Юрина сговорилась с Вильданом Яруллиным, директором Государственного концертного зала «Башкортостан».
Они заключили госконтракт на 33 миллиона рублей, чтобы подготовить площадку для концерта. Контракт оформили без конкурса и по завышенной цене.
Как вывели деньги
Юрина выставила счета за услуги в сфере искусства, которые якобы выполнила. Яруллин подписал акты приемки, не проверив работу, и перечислил деньги. Следствие считает, что услуги не оказывались, а полученные 33 миллиона участники схемы потратили на себя.
