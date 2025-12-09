Житель Башкирии получил 12,5 лет колонии за наркопритон в собственной квартире
22:14, 09 дек 2025
Жителя Салавата осудили на 12,5 лет за наркотики и притон в квартире. У мужчины уже была судимость за похожие преступления.
В январе 2024 года салаватец согласился работать на интернет-магазин наркотиков: хранил партии запрещённых веществ, делал закладки и передавал координаты тайников сообщнику.
Через два месяца купил мефедрон для себя и открыл притон в своей квартире. Посетители приходили употреблять наркотики и платили теми же веществами.
Мужчина признал вину по всем эпизодам. Суд назначил 12 лет 6 месяцев колонии особого режима.
Автор: Семен Подгорный
