В Уфе задержали водителя с 20 неоплаченными штрафами

22:20, 09 дек 2025

В Уфе во время профилактической операции «Штраф» инспекторы ГИБДД задержали 33‑летнего водителя «Дэу Нексия» с 20 неоплаченными штрафами за превышение скорости. В региональной ГИБДД его назвали рекордсменом по числу неуплаченных взысканий.

Камеры фиксации 20 раз снимали машину мужчины за нарушение скоростного режима. Каждый раз выносили постановление о штрафе, но ни один из них в срок не оплатили. Водитель заявил, что не мог устроиться на работу из‑за проблем со здоровьем и поэтому не имел денег, чтобы погасить задолженность.

ГИБДД напоминает водителям: штраф нужно оплатить не позднее 70 дней с даты вынесения постановления, если вы его не обжалуете. Если постановление обжаловали, срок оплаты — 60 дней со дня, когда документ вступит в законную силу.

Если не уложиться в эти сроки, сумма штрафа может быть удвоена. Кроме того, водитель рискует получить административный арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 50 часов.

