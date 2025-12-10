Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Житель Уфы получил 10 лет колонии за убийство соседа из-за беспорядка

Житель Уфы получил 10 лет колонии за убийство соседа из-за беспорядка

22:29, 10 дек 2025

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 47-летнему мужчине, до смерти избившему соседа. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Между жителями многоквартирного дома возник конфликт из-за беспорядка. Ссора быстро переросла в драку — один из участников нанёс оппоненту не менее 18 ударов руками по различным частям тела. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

На судебных заседаниях обвиняемый отказался признавать вину. Однако это не повлияло на решение суда — мужчину признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Выбросил в окно: в Стерлитамаке мужчину обвиняют в убийстве матери

Читайте также:

Выбросил в окно: в Стерлитамаке мужчину обвиняют в убийстве матери
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство суд
Читайте также

Жителя Башкирии приговорили к 17 годам колонии за убийство
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии приговорили к 17 годам колонии за убийство
Уфимец получил восемь лет колонии за убийство бабушки
Человек и закон в Башкирии
Уфимец получил восемь лет колонии за убийство бабушки
Бывший инспектор колонии в Башкирии получил условный срок за избиение заключенного
Человек и закон в Башкирии
Бывший инспектор колонии в Башкирии получил условный срок за избиение заключенного
В Башкирии мужчина получил восемь лет за смертельную драку в клубе
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина получил восемь лет за смертельную драку в клубе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен