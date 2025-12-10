Житель Уфы получил 10 лет колонии за убийство соседа из-за беспорядка

22:29, 10 дек 2025

Калининский районный суд Уфы вынес приговор 47-летнему мужчине, до смерти избившему соседа. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Инцидент произошел в апреле 2025 года. Между жителями многоквартирного дома возник конфликт из-за беспорядка. Ссора быстро переросла в драку — один из участников нанёс оппоненту не менее 18 ударов руками по различным частям тела. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

На судебных заседаниях обвиняемый отказался признавать вину. Однако это не повлияло на решение суда — мужчину признали виновным в убийстве и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Семен Подгорный