Жительница Башкирии получила 4 года колонии за налёты на офисы МФО с гранатой

22:26, 11 дек 2025

Советский районный суд Уфы приговорил жительницу Благоварского района к четырем годам колонии общего режима. Суд признал ее виновной в разбое: она ограбила два офиса микрозаймов, угрожая сотрудникам страйкбольной гранатой.

В мае 2025 года женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и заявил, что нужно срочно предотвратить вывод денег за границу. Звонивший убедил женщину поучаствовать в «спецоперации».

По инструкции мошенников она купила страйкбольную гранату и напала на два офиса МФО в Уфе. Угрожая муляжом, она забрала наличные деньги.

Этот случай показывает, как телефонные мошенники манипулируют людьми, заставляя их совершать реальные преступления.

Если вам звонят «полицейские» или «сотрудники ФСБ» с просьбой участвовать в операциях, переводить деньги или нападать на учреждения — это обман. Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят гражданских лиц участвовать в силовых захватах или финансовых схемах по телефону.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Уфе новые знакомые ударили мужчину бутылкой по голове и ограбили

Автор: Семен Подгорный