Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Жительница Башкирии получила 4 года колонии за налёты на офисы МФО с гранатой

Жительница Башкирии получила 4 года колонии за налёты на офисы МФО с гранатой

22:26, 11 дек 2025

Советский районный суд Уфы приговорил жительницу Благоварского района к четырем годам колонии общего режима. Суд признал ее виновной в разбое: она ограбила два офиса микрозаймов, угрожая сотрудникам страйкбольной гранатой.

В мае 2025 года женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и заявил, что нужно срочно предотвратить вывод денег за границу. Звонивший убедил женщину поучаствовать в «спецоперации».

По инструкции мошенников она купила страйкбольную гранату и напала на два офиса МФО в Уфе. Угрожая муляжом, она забрала наличные деньги.

Этот случай показывает, как телефонные мошенники манипулируют людьми, заставляя их совершать реальные преступления.

Если вам звонят «полицейские» или «сотрудники ФСБ» с просьбой участвовать в операциях, переводить деньги или нападать на учреждения — это обман. Настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не просят гражданских лиц участвовать в силовых захватах или финансовых схемах по телефону.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе новые знакомые ударили мужчину бутылкой по голове и ограбили

Читайте также:

В Уфе новые знакомые ударили мужчину бутылкой по голове и ограбили
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа ограбление
Читайте также

С гранатой за долгами: жертва мошенников ограбила два офиса микрозаймов в Уфе
Происшествия в Башкирии
С гранатой за долгами: жертва мошенников ограбила два офиса микрозаймов в Уфе
В Уфе осудили курьера мошенников. Он забирал деньги у пенсионеров
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудили курьера мошенников. Он забирал деньги у пенсионеров
Неудавшийся бизнес: жительница Башкирии сядет за решетку за попытку сбыта наркотиков
Человек и закон в Башкирии
Неудавшийся бизнес: жительница Башкирии сядет за решетку за попытку сбыта наркотиков
Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»
Происшествия в Башкирии
Мошенники придумали новую схему с «Госуслугами»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен