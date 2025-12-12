Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе будут судить мужчину, повредившего автобус на 250 тысяч рублей

В Уфе будут судить мужчину, повредившего автобус на 250 тысяч рублей

22:10, 12 дек 2025

38-летнего жителя Уфы будут судить за нападение на пассажирский автобус. В сентябре на остановке «Ивана Франко» он камнями разбил стёкла и повредил кузов транспорта. Перевозчик оценил ущерб почти в 250 тысяч рублей.

Мужчина был пьян и вёл себя агрессивно в салоне автобуса № 51. Водитель попросил его выйти, чтобы избежать конфликта с другими пассажирами. После словесной перепалки водитель вернулся в салон и закрыл двери.

В ответ мужчина схватил камни и начал бросать их в автобус. Пассажиры в это время находились внутри, никто не пострадал. Очевидцы сняли происходящее на видео и вызвали полицию.

Нападавший скрылся, но позже его нашли и задержали. Он полностью признал свою вину. Теперь его дело рассмотрит Калининский районный суд Уфы.

