В Уфе мать, лишенная родительских прав, спаивала дочь-подростка и её подругу

22:19, 12 дек 2025

Советский районный суд Уфы приговорил 38-летнюю женщину к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Она признана виновной в том, что систематически вовлекала подростков в пьянство.

События происходили в январе 2025 года в квартире на улице Владивостокской. Осужденная предлагала алкоголь двум 15-летним девочкам: своей дочери и её подруге. Женщина ранее была лишена родительских прав, но продолжала общаться с ребенком. Свою вину она признала полностью.

Ответственность понесла не только мать. Прокуратура выяснила, что полиция и социальные учреждения плохо проводили профилактику в этой семье. После прокурорской проверки двое должностных лиц получили дисциплинарные взыскания за недостаточный контроль.

Автор: Семен Подгорный