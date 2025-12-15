Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Пятеро мужчин ворвались ночью в дом и избили знакомого после телефонной ссоры в Башкирии

Пятеро мужчин ворвались ночью в дом и избили знакомого после телефонной ссоры в Башкирии

21:47, 15 дек 2025

В Кармаскалинском районе суд вынес приговор пятерым мужчинам. Они ворвались в чужой дом, угрожали убийством и избили хозяина из-за телефонной ссоры, сообщили в республиканской прокуратуре.

Конфликт произошел в ноябре 2024 года. Один из осужденных поссорился по телефону с жителем деревни Кабаково. Чтобы разобраться лично, он собрал четверых знакомых в возрасте от 28 до 42 лет и ночью приехал к дому обидчика.

Группа ворвалась в жилище без разрешения. Внутри находились хозяин и его жена. Нападавшие силой удерживали людей, угрожали убийством и избили мужчину.

Суд признал нападавших виновными по трем статьям: нарушение неприкосновенности жилища, незаконное лишение свободы и угроза убийством.

Трое из осужденных получили условные сроки: от 3 лет 2 месяцев до 3,5 лет. Испытательный срок — от 1 до 2 лет. Также они обязаны выплатить пострадавшим 610 тысяч рублей.

Двое приговорены к обязательным работам: каждому назначили по 200 часов обязательных работ.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии за отказ от интима недовольный уфимец избил массажистку

Читайте также:

В Башкирии за отказ от интима недовольный уфимец избил массажистку
Автор: Семен Подгорный
Теги: Кармаскалинский район происшествия в Кармаскалинском районе суд побои
Читайте также

Двух жителей Башкирии приговорили к 3 и 5 годам колонии за избиение полицейского
Человек и закон в Башкирии
Двух жителей Башкирии приговорили к 3 и 5 годам колонии за избиение полицейского
«Угрожали ножом и требовали миллионы»: в Уфе осудили банду похитителей
Человек и закон в Башкирии
«Угрожали ножом и требовали миллионы»: в Уфе осудили банду похитителей
В Уфе будут судить двух парней за нападение на друга
Происшествия в Башкирии
В Уфе будут судить двух парней за нападение на друга
Жители Башкирии избили полицейского и выложили видео в интернет
Человек и закон в Башкирии
Жители Башкирии избили полицейского и выложили видео в интернет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен