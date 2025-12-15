Пятеро мужчин ворвались ночью в дом и избили знакомого после телефонной ссоры в Башкирии

21:47, 15 дек 2025

В Кармаскалинском районе суд вынес приговор пятерым мужчинам. Они ворвались в чужой дом, угрожали убийством и избили хозяина из-за телефонной ссоры, сообщили в республиканской прокуратуре.

Конфликт произошел в ноябре 2024 года. Один из осужденных поссорился по телефону с жителем деревни Кабаково. Чтобы разобраться лично, он собрал четверых знакомых в возрасте от 28 до 42 лет и ночью приехал к дому обидчика.

Группа ворвалась в жилище без разрешения. Внутри находились хозяин и его жена. Нападавшие силой удерживали людей, угрожали убийством и избили мужчину.

Суд признал нападавших виновными по трем статьям: нарушение неприкосновенности жилища, незаконное лишение свободы и угроза убийством.

Трое из осужденных получили условные сроки: от 3 лет 2 месяцев до 3,5 лет. Испытательный срок — от 1 до 2 лет. Также они обязаны выплатить пострадавшим 610 тысяч рублей.

Двое приговорены к обязательным работам: каждому назначили по 200 часов обязательных работ.

Автор: Семен Подгорный