В Башкирии многодетная мать избила полицейских по дороге в опеку
21:52, 15 дек 2025
Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы направила в суд уголовное дело 33-летней местной жительницы. Многодетную мать обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции.
В октябре 2025 года инспекторы по делам несовершеннолетних везли женщину в отдел опеки районной администрации. Она была пьяна. По дороге женщина напала на сотрудников: одного ударила по лицу, а второй повредила руку.
Обвиняемая полностью признала вину. Дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд. Женщине грозит уголовное наказание за насилие над представителем власти.
Автор: Семен Подгорный
