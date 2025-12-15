В Башкирии многодетная мать избила полицейских по дороге в опеку

21:52, 15 дек 2025

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы направила в суд уголовное дело 33-летней местной жительницы. Многодетную мать обвиняют в применении насилия к сотрудникам полиции.

В октябре 2025 года инспекторы по делам несовершеннолетних везли женщину в отдел опеки районной администрации. Она была пьяна. По дороге женщина напала на сотрудников: одного ударила по лицу, а второй повредила руку.

Обвиняемая полностью признала вину. Дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд. Женщине грозит уголовное наказание за насилие над представителем власти.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Житель Башкирии предстанет перед судом за нападение на полицейского

Автор: Семен Подгорный