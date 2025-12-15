Все новости Уфы и Башкортостана
19-летний житель Башкирии отправится в колонию за пьяную езду

22:07, 15 дек 2025

В Буздякском районе республики молодой человек, уже имевший судимость за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, снова попался инспекторам — и на этот раз получил реальный срок. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

В июле 2025 года 19-летний местный житель взял машину у приятеля и выехал на дорогу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники госавтоинспекции заметили нарушителя и попытались его остановить, однако тот проигнорировал законные требования и попытался скрыться. Началась погоня.

После задержания водителя отстранили от управления и направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт опьянения. В суде молодой человек полностью признал свою вину.

Итог — 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, осужденному запретили садиться за руль на ближайшие 4 года.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Буздякский район происшествия в буздякском районе суд
