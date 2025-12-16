Жителя Башкирии осудили на 16 лет за убийство на станции Урман

21:48, 16 дек 2025

Суд Иглинского района приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима за убийство бывшей сожительницы, сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ.

Преступление произошло утром 8 сентября 2024 года на железнодорожной станции Урман. Между мужчиной и женщиной произошел конфликт из-за того, что она отказалась продолжать с ним отношения. Осужденный нанес женщине не менее шести ударов ножом. От полученных ранений она скончалась на месте.

Свидетелем преступления стала 18-летняя дочь погибшей.

Помимо основного срока, суд назначил мужчине ограничение свободы на один год после освобождения. Также он обязан выплатить дочери погибшей один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ / Мах