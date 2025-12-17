Жителя Уфы будут судить за публикацию интимных видео бывшей девушки

21:51, 17 дек 2025

В Уфе 44-летний мужчина предстанет перед судом за то, что выложил в соцсети интимные фото и видео со своей бывшей партнершей. Уголовное дело передано в Советский районный суд.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2023 года обвиняемый снимал интимную жизнь с девушкой в ее квартире. Летом 2024 года пара рассталась из-за ревности. После разрыва мужчина опубликовал отснятые материалы на своей личной странице в социальной сети.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по двум статьям: нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное изготовление и распространение порнографических материалов.

Сам обвиняемый вину не признает. Теперь суду предстоит разобраться в обстоятельствах дела и вынести решение.

Автор: Семен Подгорный