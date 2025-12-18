Все новости Уфы и Башкортостана
В Стерлитамаке вынесли приговор за самосуд из-за сломанного мопеда

22:24, 18 дек 2025

Стерлитамакский городской суд отправил в колонию строгого режима двоих мужчин и оштрафовал женщину. Летом 2025 года они похитили и избили 18-летнего парня, чтобы наказать его за поврежденный транспорт.

В июне 2025 года 18-летний юноша попросил у 16-летнего знакомого покататься на мопеде «ВМС РИВА». Хозяин разрешил, но транспорт ему вернули сломанным. Подросток рассказал об этом родителям.

Мать подростка решила взыскать ущерб самостоятельно. Вместе с двумя мужчинами она отправилась искать обидчика. Ночью они незаконно вломились в квартиру к знакомой юноши, но его там не оказалось.

Позже группа нашла парня у магазина. Его избили, насильно посадили в машину и вывезли в лесопосадку. Там избиение продолжили: удары наносили палками и кирпичом.

Суд признал нападавших виновными в похищении человека и незаконном проникновении в жилище.

Двое мужчин получили реальные сроки: 6 и 7,5 года в исправительной колонии строгого режима. Женщине (матери подростка) назначили штраф — 50 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке суд
