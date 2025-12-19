Все новости Уфы и Башкортостана
Жителя Уфы осудили на 14 лет за торговлю наркотиками

21:33, 19 дек 2025

Иглинский межрайонный суд приговорил 19-летнего жителя Уфы к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также осужденный обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

В марте и апреле 2025 года молодой человек вместе с приятелем устроился курьером в теневой интернет-магазин. Через мессенджер они получали координаты оптовых партий, забирали их и везли на съемную квартиру на улице Российской. Там наркотики фасовали на мелкие дозы и развозили по тайникам-закладкам в Уфе.

Полицейские задержали курьера с поличным, когда он забирал очередную партию в лесу возле деревни Подольский Иглинского района. У него изъяли больше килограмма синтетических веществ. Еще часть наркотиков нашли в арендованной квартире.

Дело второго участника суд рассматривает отдельно.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе суд
