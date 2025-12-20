Все новости Уфы и Башкортостана
90-летняя жительница Уфы лишилась 620 тысяч рублей из-за мошенников

21:59, 20 дек 2025

В Уфе 90-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти 620 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкортостана.

По версии следствия, в ноябре текущего года к дому пожилой женщины приехал 19-летний житель Тюмени. Он работал курьером в преступной схеме. Бабушку убедили, что передача денег поможет защитить её сбережения от незаконных действий. Женщина поверила и отдала злоумышленнику крупную сумму.

Молодому человеку предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество). Суд арестовал подозреваемого до 15 февраля 2026 года. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры республики.

