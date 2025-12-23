Все новости Уфы и Башкортостана
Ударил ножом подругу жены за бедность: жителю Уфы дали шесть с половиной лет колонии

22:00, 23 дек 2025

В Уфе вынесли приговор 58-летнему мужчине, который пытался убить подругу супруги во время застолья. Инцидент произошел в июле 2025 года в квартире знакомой, куда пара пришла в гости.

Компания собралась за столом с алкоголем, когда хозяйка дома и гость не поделили что-то. Конфликт вспыхнул из-за того, что женщина затронула тему тяжелого финансового положения мужчины. На фоне личной неприязни он схватил нож и ударил хозяйку квартиры в грудь.

Жена нападавшего сумела остановить супруга, после чего перевязала рану пострадавшей и вызвала бригаду скорой помощи. Калининский районный суд признал уфимца виновным в покушении на убийство и отправил его в колонию строгого режима на шесть лет и шесть месяцев. Прокуратура Башкортостана сообщила об окончательном приговоре по этому делу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Imagen
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
