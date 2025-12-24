У жителя Башкирии отобрали машину из-за полумиллионного долга

22:06, 24 дек 2025

В Белокатайском районе судебные приставы изъяли автомобиль Lada XRAY у местного жителя, который накопил задолженность по кредиту.

Главное управление ФССП России по Башкортостану сообщило, что мужчина изначально регулярно вносил ежемесячные выплаты по кредиту, однако впоследствии прекратил выполнять финансовые обязательства. После этого кредитная организация подала исковое заявление в суд с требованием взыскать с гражданина образовавшуюся задолженность.

После возбуждения исполнительного производства сотрудники службы направили должнику уведомление, но никакой реакции не последовало. На момент ареста имущества сумма невыплаченного долга превысила 500 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель установил, где находится транспортное средство, и в присутствии владельца составил акт описи и ареста автомобиля.

Машину направили на принудительную реализацию. Ведомство призывает граждан республики не доводить ситуацию до крайних мер и вовремя погашать образовавшиеся задолженности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии приставы арестовали машину отца за долг по алиментам в 600 тысяч рублей

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУФССП России по Республике Башкортостан / соцсети