В Башкирии отказались помиловать женщину, заколовшую любовника ножом

В Башкирии отказались помиловать женщину, заколовшую любовника ножом

22:09, 24 дек 2025

В Башкортостане Комиссия по вопросам помилования рассмотрела два ходатайства от осужденных за серьезные преступления. Заседание провел Константин Толкачев, возглавляющий госсобрание — курултай республики. Обе женщины получили отказ, сообщает пресс-служба ведомства.

Первое прошение направила гражданка, отбывающая шестилетний срок за убийство. История развивалась так: она распивала алкоголь со своим приятелем. Внезапно между ними вспыхнул конфликт. Мужчина схватил нож и начал угрожать собутыльнице, требуя, чтобы та развелась с законным супругом. В разгар драки женщина отобрала оружие и ударила любовника прямо в сердце. Медики не успели спасти пострадавшего — он скончался до их приезда.

Второе ходатайство подала молодая женщина, получившая пять лет колонии за попытку распространить крупную партию запрещенных веществ. Она действовала не в одиночку — у нее были сообщники. Задержание произошло прямо во время преступления: девушка вместе со своей однокурсницей делала наркотические «закладки» в своем районе. Правоохранители накрыли их, когда они успели спрятать лишь три пакетика. При обыске в карманах задержанных нашли еще 27 упаковок с наркотиком.

Комиссия детально изучила обстоятельства обоих дел. Вторая осужденная даже вышла замуж во время заключения, ведет себя примерно, общается с родными и признала свою вину. Но это не повлияло на решение. Члены комиссии посчитали, что оба преступления представляют серьезную угрозу для общества, и большинством голосов отклонили прошения о помиловании.

Ударил ножом подругу жены за бедность: жителю Уфы дали шесть с половиной лет колонии
Автор: Семен Подгорный
