В Башкирии внук украл у бабушки 1,8 миллиона рублей, полученных за гибель ее сына в СВО

22:13, 24 дек 2025

В Башкортостане вынесли приговор жителю Стерлитамака, который похитил деньги у своей 67-летней бабушки. Об этом информирует прокуратура республики. Гафурийский межрайонный суд признал его виновным в крупной краже.

В марте 2025 года внук узнал, что на банковском счете пожилой женщины хранятся средства, которые она получила после гибели сына в зоне СВО. Мужчина решил завладеть деньгами родственницы. Он получил доступ к банковскому приложению на телефоне бабушки и на протяжении трех месяцев систематически переводил средства на свой счет.

Общая сумма похищенного превысила 1,8 миллиона рублей. Фигурант потратил деньги на собственные нужды. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Кроме того, удовлетворено требование прокурора о взыскании суммы ущерба с осужденного.

Автор: Семен Подгорный