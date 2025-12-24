Все новости Уфы и Башкортостана
Суд взыскал с уфимского застройщика более 2 млн рублей за недостроенный дом

22:20, 24 дек 2025

В Башкортостане жертва недобросовестного застройщика отсудила крупную компенсацию. В сентябре 2023 года житель Уфы заключил соглашение с индивидуальным предпринимателем на возведение жилого дома, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. По условиям договора строительство должно было завершиться за двенадцать месяцев.

Заказчик перевел предпринимателю авансовый платеж в размере 6,3 миллиона рублей. Однако в оговоренные сроки строительные работы выполнены не были. Пострадавший направил исполнителю письменную претензию с требованием разорвать договор и вернуть внесенные средства, но реакции не получил. Тогда мужчина подал исковое заявление в суд.

Управление Роспотребнадзора по определению суда подготовило экспертное заключение по материалам дела. Судебная инстанция приняла решение в пользу истца. Индивидуальный предприниматель обязан выплатить потерпевшему более 2,1 миллиона рублей. В эту сумму входит стоимость невыполненных работ — почти 1,4 миллиона рублей, а также штрафные санкции, компенсация морального ущерба и неустойка на общую сумму около 625 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал вердикт в апелляционном порядке, однако Верховный суд республики оставил первоначальное решение без изменений.

