Работа с 1 по 8 января в Башкирии будет оплачиваться в двойном размере

22:36, 24 дек 2025

Республиканская Гострудинспекция разъяснила правила начисления зарплаты тем, кто будет трудиться в период с конца декабря до середины января. В Башкирии новогодние праздники для большинства граждан начнутся 31 декабря и завершатся 11 января, однако посменщики и вахтовики вернутся к работе значительно раньше.

Праздничные дни с повышенной оплатой

Заместитель главы Гострудинспекции Башкортостана Оксана Ванскова указала на положения Трудового кодекса, определяющие период с 1 по 8 января как официальные праздники. Выход на службу в указанные даты обязывает работодателя удвоить ставку либо предоставить дополнительный отдых. Правило распространяется на всех сотрудников вне зависимости от типа занятости, включая сменщиков и работников вахтовых бригад.

Особенности 31 декабря и 9 января

Два этих дня в производственном календаре отмечены как перенесенные выходные. Персонал, чей график предполагает присутствие на рабочем месте 31 декабря или 9 января, получит стандартное вознаграждение, а выход в указанные даты при обычном выходном даст право на удвоенную сумму.

Расчет отпускных периодов

Перенос выходных затрагивает и расчет отпусков. Дни с 1 по 8 января вычитаются из продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, тогда как 31 декабря, 9, 10 и 11 января засчитываются как стандартные выходные без продления отпускного периода. Ванскова отметила, что 30 декабря будет обычным рабочим днем без сокращения часов, поскольку следующая за ним дата уже признана выходной.

