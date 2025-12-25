Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе начальника отдела МЧС будут судить за мошенничество с командировочными

21:58, 25 дек 2025

Руководитель отдела Главного управления МЧС по Башкортостану предстанет перед судом по обвинению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщила прокуратура республики.

С января по апрель 2024 года чиновник вернулся из служебной поездки и передал в бухгалтерию поддельные документы о тратах на проживание. Бумаги показывали расходы почти в 200 тысяч рублей. Однако квартиру мужчина занимал безвозмездно, не потратив ни копейки на жилье.

Фигурант частично признал обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения. Следователи арестовали его автомобиль для возмещения причиненного ущерба государственному бюджету. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мошенничество
