В Башкирии экс-полицейский получил срок за кражу 20 млн рублей

22:11, 25 дек 2025

В Башкирии суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД, который обокрал наркодельца. О громком деле сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Весной 2022 года майор полиции задержал мужчину, руководившего крупным каналом распространения запрещенных веществ. В стенах отделения силовик применил к подозреваемому незаконное физическое воздействие. Через несколько дней после инцидента экс-полицейский при помощи специального софта получил доступ к мобильному устройству задержанного и перевел на свои счета биткоины на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Следственная группа собрала полный комплект доказательств превышения должностных полномочий и хищения. Материалы дела передали в суддля разбирательства. Судья признал обвиняемого виновным по предъявленным эпизодам. Приговор предусматривает семь лет заключения в колонии и лишение звания майора полиции.

