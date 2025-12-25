Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Суд в Башкирии наказал женщину за попытку скрыться от ДПС и нападение на полицейских

Суд в Башкирии наказал женщину за попытку скрыться от ДПС и нападение на полицейских

22:16, 25 дек 2025

В Дуванском районе Башкортостана женщина получила условный срок за нападение на полицейских и попытку скрыться на автомобиле. Об этом сообщила прокуратура республики.

В июне 2025 года инспектор ДПС остановил Lada XRAY. За рулем находился пьяный местный житель, в салоне с ним были его жена и трехлетний ребенок. Пока стражи порядка оформляли документы на мужчину, супруга поняла — машину отправят на штрафстоянку. Женщина села за руль и попыталась уехать с места остановки.

После преследования и принудительной остановки автомобиля нарушительница решила скрыться в чужих дворах. Там она оскорбляла сотрудников полиции и применила к ним физическую силу, нанеся телесные повреждения.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии жительница Магнитогорска получила штраф за наезд на инспектора ДПС

Читайте также:

В Башкирии жительница Магнитогорска получила штраф за наезд на инспектора ДПС
Автор: Семен Подгорный
Теги: Дуванский район происшествия в дуванском районе суд
Читайте также

Уфимец ранил сына ножом во время застолья: суд вынес приговор
Человек и закон в Башкирии
Уфимец ранил сына ножом во время застолья: суд вынес приговор
В Уфе мужчина, ослепивший человека в драке, получил четыре года условно
Человек и закон в Башкирии
В Уфе мужчина, ослепивший человека в драке, получил четыре года условно
В Башкирии жительница Магнитогорска получила штраф за наезд на инспектора ДПС
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии жительница Магнитогорска получила штраф за наезд на инспектора ДПС
Нетрезвый житель Уфы покусал полицейских
Человек и закон в Башкирии
Нетрезвый житель Уфы покусал полицейских


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен