Суд в Башкирии наказал женщину за попытку скрыться от ДПС и нападение на полицейских

22:16, 25 дек 2025

В Дуванском районе Башкортостана женщина получила условный срок за нападение на полицейских и попытку скрыться на автомобиле. Об этом сообщила прокуратура республики.

В июне 2025 года инспектор ДПС остановил Lada XRAY. За рулем находился пьяный местный житель, в салоне с ним были его жена и трехлетний ребенок. Пока стражи порядка оформляли документы на мужчину, супруга поняла — машину отправят на штрафстоянку. Женщина села за руль и попыталась уехать с места остановки.

После преследования и принудительной остановки автомобиля нарушительница решила скрыться в чужих дворах. Там она оскорбляла сотрудников полиции и применила к ним физическую силу, нанеся телесные повреждения.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Также ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автор: Семен Подгорный