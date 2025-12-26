Жителю Башкирии ужесточили приговор за покушение на убийство

22:10, 26 дек 2025

В Зианчуринском районе Башкирии пересмотрели дело 62-летнего местного жителя, который зимой 2025 года попытался зарезать своего приятеля. Прокуратура республики добилась ужесточения приговора через Верховный суд.

В январе в деревне Кужанак обвиняемый напал на спящего знакомого. Мужчина нанес несколько ударов ножом в область шеи и грудной клетки. Жертва смогла дать отпор и остаться в живых, несмотря на полученные ранения. Причиной нападения стали личные неприязненные отношения между участниками конфликта.

Первоначально районный суд назначил нападавшему четыре года в колонии строгого режима по статье о покушении на убийство. Подсудимый отрицал свою причастность к преступлению. Однако прокуратура посчитала такое наказание недостаточным и направила апелляцию.

Верховный суд Башкортостана удовлетворил требование надзорного органа. Окончательный приговор составил шесть с половиной лет лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима.

Автор: Семен Подгорный