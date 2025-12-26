Все новости Уфы и Башкортостана
МВД: Двоих уфимцев задержали за кражу 12 телефонов в ТЦ Сургута

22:22, 26 дек 2025

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали двух молодых людей из Башкортостана по подозрению в краже мобильных устройств. Инцидент произошел в торговом центре Сургута, где пропало 12 телефонов.

Похищение произошло во время обеденного перерыва в магазине бытовой техники. Воспользовавшись тем, что в зале остался только один сотрудник, злоумышленники сняли смартфоны с витрины и скрылись. После совершения преступления они покинули округ на попутном транспорте.

Стражи правопорядка установили личности воров — ими стали два уроженца столицы Башкирии 21 и 22 лет. Первого нашли в родной Уфе, где он находился под административным арестом. Второго участника обнаружили в столичном изоляторе, где против него ведется расследование по эпизоду хищения парфюмерии. За ним числится около 25 аналогичных противоправных деяний. Похищенные гаджеты успели реализовать в Тюмени и Уфе. Обоих подозреваемых этапировали в Сургут и отправили в СИЗО.

