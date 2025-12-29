В Баймакском районе Башкирии женщина получила 6 лет колонии за убийство мужа

11:33, 29 дек 2025

В Баймакском районе Башкирии женщина получила реальный срок за убийство супруга, которое произошло в декабре прошлого года.

Как сообщили в Прокуратуре РБ, трагедия случилась ночью после бытовой ссоры между супругами. Во время конфликта женщина взяла нож и нанесла мужу несколько ударов в область спины и живота. Мужчина скончался на месте от полученных ранений.

Изначально Баймакский районный суд переквалифицировал дело. Женщину признали виновной не в убийстве, а в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Ей дали пять лет колонии с отсрочкой исполнения приговора до достижения сыном 14-летнего возраста.

Однако прокуратура посчитала такое решение незаконным и направила требование в вышестоящую инстанцию. Верховный суд отменил первоначальный приговор и осудил женщину именно за убийство супруга. В зале суда ее взяли под стражу и отправили отбывать наказание в исправительную колонию общего режима сроком на шесть лет.

Автор: Семен Подгорный