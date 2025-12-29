Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Уфы получил восемь лет за убийство сожительницы

22:10, 29 дек 2025

22:10, 29 дек 2025

В столице Башкортостана завершилось расследование уголовного дела о гибели женщины в результате бытовой ссоры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В сентябре текущего года в Калининском районе Уфы 36-летний горожанин выяснял отношения со своей сожительницей на почве употребления спиртного. В ходе конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов руками по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — потерпевшая погибла.

Следствие квалифицировало действия уфимца как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Обвиняемый не стал отрицать содеянное и признал свою вину в содеянном. Суд вынес приговор — восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Семен Подгорный

Теги: Уфа происшествия Уфа убийство суд

В Баймакском районе Башкирии женщина получила 6 лет колонии за убийство мужа
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа убийство суд
