Житель Уфы получил восемь лет за убийство сожительницы

В столице Башкортостана завершилось расследование уголовного дела о гибели женщины в результате бытовой ссоры. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В сентябре текущего года в Калининском районе Уфы 36-летний горожанин выяснял отношения со своей сожительницей на почве употребления спиртного. В ходе конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов руками по голове. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — потерпевшая погибла.

Следствие квалифицировало действия уфимца как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Обвиняемый не стал отрицать содеянное и признал свою вину в содеянном. Суд вынес приговор — восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

